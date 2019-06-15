Бирмингем. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

В субботу, 15 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, начнет турнир против Маргариты Гаспарян из России (№63 WTA). Возможная соперница украинки по второму кругу определится в матче Екатерина Александрова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).
Леся Цуренко (№32 WTA) на старте соревнований померяется силами с британкой Дженнифер Брэди (№80 WTA). Далее по сетке потенциальный матч против Донны Векич (Хорватия) или Эшли Барти (Австралия).
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Во втором раунде возможна встреча против Кристины Младенович (Франция) или Евгении Родиной (Россия).
Напомним, турнир под названием «Nature Valley Classic» пройдет с 17 по 23 июня. Призовой фонд составит $1,006,263.
Источник — Sport.ua
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Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
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