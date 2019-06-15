Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Бирмингем. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка травяного турнира серии Премьер

  • 15.06.2019 15:14
  • 949 просмотров
  • 3 комментария
Бирмингем. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц
© WTA. Бирмингем
В субботу, 15 июня, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под четвертым номером, начнет турнир против Маргариты Гаспарян из России (№63 WTA). Возможная соперница украинки по второму кругу определится в матче Екатерина Александрова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).
 
Леся Цуренко (№32 WTA) на старте соревнований померяется силами с британкой Дженнифер Брэди (№80 WTA). Далее по сетке потенциальный матч против Донны Векич (Хорватия) или Эшли Барти (Австралия).
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Во втором раунде возможна встреча против Кристины Младенович (Франция) или Евгении Родиной (Россия).
 
Напомним, турнир под названием «Nature Valley Classic» пройдет с 17 по 23 июня. Призовой фонд составит $1,006,263.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 15.06.2019 15:38
    0
    Stanislav Matusevych, 15.06.2019 15:31
    Трудно что-то предсказывать, не представляя себе уровень готовности Элины и Даяны к траве. Единственное - Ястремская трудно привыкает к смене покрытий, поэтому в первом матче хотелось бы кого-нибудь попроще. Иначе не исключен факт, что на Уимблдоне стартовать придется почти без травяной практики.
    Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
    Шо там прогнозувати, Стас, Еля пройде це неподобство на прізвісько Гаспарян. Остальне побачимо
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 15.06.2019 15:31
    +1
    Трудно что-то предсказывать, не представляя себе уровень готовности Элины и Даяны к траве. Единственное - Ястремская трудно привыкает к смене покрытий, поэтому в первом матче хотелось бы кого-нибудь попроще. Иначе не исключен факт, что на Уимблдоне стартовать придется почти без травяной практики.
    Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.06.2019 15:17
    +1
    Дуже добре. Еля підниме настрій, порвав це непорозуміння Гаспарян
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.06.2019 15:31
    +1
    Трудно что-то предсказывать, не представляя себе уровень готовности Элины и Даяны к траве. Единственное - Ястремская трудно привыкает к смене покрытий, поэтому в первом матче хотелось бы кого-нибудь попроще. Иначе не исключен факт, что на Уимблдоне стартовать придется почти без травяной практики.
    Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.06.2019 15:17
    +1
    Дуже добре. Еля підниме настрій, порвав це непорозуміння Гаспарян
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.06.2019 15:38
    0
    Stanislav Matusevych, 15.06.2019 15:31
    Трудно что-то предсказывать, не представляя себе уровень готовности Элины и Даяны к траве. Единственное - Ястремская трудно привыкает к смене покрытий, поэтому в первом матче хотелось бы кого-нибудь попроще. Иначе не исключен факт, что на Уимблдоне стартовать придется почти без травяной практики.
    Леся если справится с Брэди - уже будет неплохо. Потому что против Барти шансов нет.
    Шо там прогнозувати, Стас, Еля пройде це неподобство на прізвісько Гаспарян. Остальне побачимо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности