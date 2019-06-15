Бирмингем. Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц

С нетерпением жду матч в том числе из-за лучших украинских комментаторов.

Они не пойдут туда, там надо жопу Шахте лизать

Круто. Но в следующем сезоне Аталанте ой как трудно будет третье место защитить

16:06 — MetalKH

Через два похода за пивом начнётся. Всем нам удачи и победы!!!!

16:02 — common_sense

ходил утром в магаз, купил 2 пива под футбол. выпил. пошел еще раз за пивом, уже заканчивается. к...