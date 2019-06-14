Калинина вышла в полуфинал турнира ITF в Чехии

Сегодня Ангелина Калинина в четвертьфинале грунтового турнира ITF в чешском Пршерове встречалась с представительницей Колумбии Марией Камилой Осорио Серрано.
Украинка одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 20 минут.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 1) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, 7) – 2:6, 6:3, 6:2
Ранее во втором раунде Калинина обыграла Кристину Эне из Румынии.
Источник — Sport.ua
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