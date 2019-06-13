Пршеров. Калинина сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно провела матч второго круга на грунтовом 25-тысячнике ITF в Чехии.
Украинка в трех сетах обыграла румынку Кристину Эне, которая в Пршерове преодолела квалификацию.
Пршеров. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кристина Эне (Румыния) – 6:0, 4:6, 6:2
В четвертьфинале Калинина, которая является лидером посева, сыграет против 17-летней Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии.
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.
Источник — Sport.ua
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