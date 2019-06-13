Пршеров. Калинина сыграет в четвертьфинале

17:03 — SEMIRAMID

Если ты, глупец, начинаешь здесь иронизировать, так чтобы ты успокоил своё возбуждённое воображен...

16:59 — SEMIRAMID

Во-первых, про выдачу автоматом Суперкубков я написал с сарказмом и я против того, чтобы Суперкуб...

16:58 — spaceDJ

А если бы Суперкубок Украины проводили с 1936-го года, то у "Динамо" было бы штук 20 Суперкубков.

16:54 — Муґунот

"четкие, ясные, логичные и, главное, ИМЕЮЩИЕ СМЫСЛ" - это, увы,- не к нашей федерации и не к наше...