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Пршеров. Калинина сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка выиграла матч второго круга

  • 13.06.2019 15:55
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Пршеров. Калинина сыграет в четвертьфинале
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно провела матч второго круга на грунтовом 25-тысячнике ITF в Чехии.
 
Украинка в трех сетах обыграла румынку Кристину Эне, которая в Пршерове преодолела квалификацию.
 
Пршеров. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кристина Эне (Румыния) – 6:0, 4:6, 6:2
 
В четвертьфинале Калинина, которая является лидером посева, сыграет против 17-летней Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии.
 
Напомним, на недавнем турнире в Торуне Калинина проиграла Марте Костюк.
 
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Источник — Sport.ua

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