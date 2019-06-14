Хертогенбос. Цуренко не смогла выйти в парный финал

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко закончила выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
В 1/2 финала парного разряда украинка вместе с китаянкой Ван Яфань уступила четвертой сеяной паре Шуко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия).
Хертогенбос. Полуфинал парного разряда
Леся Цуренко / Ван Яфань – Шуко Аояма / Александра Крунич – 3:6, 6:3, 11:13
Ранее Цуренко вылетела из одиночного разряда, проиграв Кирстен Флипкенс из Бельгии.
Источник — Sport.ua
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