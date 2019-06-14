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Хертогенбос. Цуренко не смогла выйти в парный финал

Украинская теннисистка в дуэте с китаянкой Ван Яфань остановилась за шаг до матча за титул

  • 14.06.2019 15:37
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Хертогенбос. Цуренко не смогла выйти в парный финал
© wtatennis.com. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко закончила выступления на травяном турнире в Хертогенбосе.
 
В 1/2 финала парного разряда украинка вместе с китаянкой Ван Яфань уступила четвертой сеяной паре Шуко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия).
 
Хертогенбос. Полуфинал парного разряда
Леся Цуренко / Ван Яфань – Шуко Аояма / Александра Крунич – 3:6, 6:3, 11:13
 
Ранее Цуренко вылетела из одиночного разряда, проиграв Кирстен Флипкенс из Бельгии.
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Источник — Sport.ua

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