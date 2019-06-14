Акко. Снигур остановилась в четвертьфинале

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела выйти в полуфинал 25-тысячника в Акко.
В матче 1/4 финала украинка в двух сетах уступила лидеру посева Юлии Глушко из Израиля.
Акко. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Глушко (Израиль) – 4:6, 4:6
Отметим, что на юниорском Ролан Гаррос Снигур дошла до четвертьфинала.
Источник — Sport.ua
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