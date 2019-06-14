Акко. Снигур остановилась в четвертьфинале

Неужели не ясно: Ахметов сокращает платежную ведомость. Ему главное продать, чтобы не было сумасш...

лаконично, испытываю те же чувства когда читаю твои писанину

17:23 — «УАФ – М а ф і я!»

Для меня главным открытием стало то, что Игорек полностью неадекватный. Я знал что он с головой н...

17:17 — Vyaches Samojlov

Бруно выделился из всей бразильской "громады" Львова, да и просто таки "вытянул" команду в верхню...