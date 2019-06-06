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Ролан Гаррос. Снигур уступила в четвертьфинальном матче

Украинская юниорка завершила выступление на Открытом чемпионате Франции

  • 06.06.2019 20:41
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Ролан Гаррос. Снигур уступила в четвертьфинальном матче
© БТУ. Дарья Снигур
В первом сете украинская теннисистка уступала со счётом 3:5, однако сумела отыграть четыре сетбола соперницы, в том числе один на тай-брейке. В начале второго сета Снигур и Наварро обменялись брейками и украинка вышла вперёд 3:2, после чего проиграла четыре гейма подряд. 
 
Решающий сет американка начала с трёх выигранных геймов, после чего Дарья сократила разрыв и была близка к тому, чтобы сравнять счёт в шестом гейме, но проиграла три оставшихся гейма. Напомним, что это был второй матч для 17-летней украинки за сегодня: ранее в третьем круге она обыграла австралийку Аннерли Пулос.
 
Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Эмма Наварро (США, 8) - 7:6(6), 3:6, 2:6
 
Дарья во второй раз сыграла в четвертьфинале турнира Большого Шлема. В январе 17-летняя киевлянка стала полуфиналисткой Australian Open, уступив будущей чемпионке Кларе Таусон из Дании.
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Источник — Большой теннис Украины

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