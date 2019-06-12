Доминик ТИМ: «Такого игрока, как Надаль, больше не будет»

В воскресенье Доминик Тим в финале Ролан Гаррос уступил Рафаэлю Надалю. Австрийский теннисист считает, что повторить достижения испанца практически невозможно:

«Думаю, такого игрока, как Надаль, больше не будет. Не думаю, что появится еще какой-то теннисист, которому удастся выиграть один турнир Большого шлема 12 раз.

Я не хочу говорить о том, когда сам смогу выиграть этот турнир, потому что есть много невероятных молодых игроков. Конечно, я расстроен, что упустил свой второй шанс. Мне нужно продолжать правильно работать».