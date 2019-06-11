Габриэла Рузе – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:34 — lair.of.ursus

Ну а сейчас в самый раз сделать 16 команд, потому-что награбленное ввозят в страну ...

13:27 — y-grec

Кстати, а кто знает куда Олимпик пойдет, если не дадут разрешение остаться: в первую или во втору...

13:25 — y-grec

В 13ом году еще ничего не вывозили, еще все богатства лежали в Межигорье

13:18 — Golhrenshtanga

Тогда как бы не до футбола было,вывозили награбленое со страны