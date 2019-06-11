Габриэла Рузе – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует на травянном турнире в Ноттингеме. В первом круге 19-летняя спортсменка встретится с Габриэлой Русе (WTA, №211).
Встреча стартует в 15:30 по Киевскому времени.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу встречи.
Напомним, что последний матч Ястремская провела на Ролан Гаррос, когда уступила в первом круге Карле Суарес Наварро.
Источник — Sport.ua
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