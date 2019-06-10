Рейтинг ATP. Надаль возглавил чемпионскую гонку

А те, що це "зараз" затягнулося вже на купу часу то фігня))

Колос навмисно в УПЛ протягнули, щоб у Львові не "чмирили" Суркіса та Ахметова. Тепер львівські в...

10:05 — pavel85

Давайте нам Андрея Шевченко..

10:02 — Laeda

Давай не будем про количество? В нашем чемпе это количество ничего не значит а вот качество игры ...

10:01 — Stromae1

Не п.зди, вафля циррозная. Физрук в УПЛ только один. И " тринируит" он шубных гугнявок, бгггг! :...

10:00 — AdvocatusDei

про Фонсеку так тоже говорили, кто он такой?! в итоге 7 трофеев за три года

09:56 — Laeda

Кто это? Наш чемп надо переименовать в противостояние новых физруков

09:52 — AdvocatusDei

Будем смотреть, главное что бы тактически был сильнее фонсеки