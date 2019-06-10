Рейтинг ATP. Надаль возглавил чемпионскую гонку

ATP после Ролан Гаррос опубликовала обновленные рейтинги. Новак Джокович продолжает возглавлять мировой тур. В десятку вошли Карен Хачанов и Фабио Фониньи. Джон Изнер и Хуан Мартин дель Потро покинули топ-10.
Среди украинцев лучшая позиция по-прежнему у Сергея Стаховского. Однако украинец опустился сразу на 11 мест.
В чемпионской гонке произошли изменения. Победитель Ролан Гаррос, Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и занял первое место.
Источник — Sport.ua
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