Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

интересуется умеет ли он подавать мячи умеет 5 лет подает

13:53 — vit-2

Щось Марта не грає з землячками нормально: Еля ще зрозуміло, потім наша бельгійка, тепер ще й Кал...

13:49 — Mr.Value

Представляю как горит у тех, кто ставил на победу Барти в 1-м сете и видели как она 5-0 ведёт...

13:45 — Stanislav Matusevych

Это к вопросу о стабильности Аманды и ей подобных. В первом сете из 0:5 сделать 7:6, во втором с ...