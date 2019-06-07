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Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 07.06.2019 12:35
  • 822 просмотра
  • 2 комментария
Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Roland-Garros. Роджер Федерер
В пятницу, седьмого июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/2 финала.
 
Поединок Рафаэль Надаль – Роджер Федерер начнется в 13:50 по Киеву.
 
Победитель матча в полуфинале встретится против Доминика Тима или Новака Джоковича. 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.06.2019 13:50
    0
    Эта игра обязательна к просмотру. Возможно, это вообще последняя их дуэль.
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    olegkrivbas
      olegkrivbas, 07.06.2019 13:48
    0
    Классика .... Клас!!!
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.06.2019 13:50
    0
    Эта игра обязательна к просмотру. Возможно, это вообще последняя их дуэль.
    Ссылка
    olegkrivbas
    online
      olegkrivbas, 07.06.2019 13:48
    0
    Классика .... Клас!!!
    Ссылка
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