Доминик Тим – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, седьмого июня, на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/2 финала.
Поединок Доминик Тим – Новак Джокович начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву после матча Рафаэль Надаль – Роджер Федерер.
Победитель матча в полуфинале встретится против Надаля или Федерера.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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