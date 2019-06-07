Доминик Тим – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Колумбия U-20 – Украина U-20 – 0:1. LIVE 16:55 — TimurKhAI Дмитро Джулай. 16:52 — футфан Перший крок зроблено!!! Хороша підтримка на стадіоні!!! Вперед Україно!!! Вперед до перемоги!!! *... 16:51 — Ya-Legenda Вона більше розпіарена 16:51 — rasheed_iverson Хто коментує на першому? 16:47 — «УАФ – М а ф і я!» Молодцы. Вот так всегда и бейте штрафные 16:47 — «УАФ – М а ф і я!» Липовый штрафной. Ну столкнулись два игрока в борьбе за мяч и что? 16:46 — Surkisfuilo Колумбія злостна команда - он як наших після пропущеного притисли. ТРИМАЙТЕСЯ!!!

Торунь. Костюк обыграла Калинину в четвертьфинальном матче 16:49 — Stanislav Matusevych Марта возвращается в топ-200. После двух трехсетовых битв завтра будет очень тяжело.