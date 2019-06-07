Новак ДЖОКОВИЧ: «Очень приятно играть с Надалем и Федерером»

Новак Джокович прокомментировал свой выход в полуфинал Ролан Гаррос, где он сыграет с Домиником Тимом, а Рафаэль Надаль – с Роджером Федерером:

«Я думаю, здорово, что четверка лучших игроков борется за титул на крупнейшем турнире. Это привносит ещё большую конкуренцию и увеличивает важность матчей и турнира в целом.

Доминик Тим заслуженно находится там, где он сейчас. Он один из четырех лучших игроков, особенно на грунте. На нем австриец демонстрирует свой лучший теннис. Он обладает огромной силой. Особенно хороши его форхенд и подача. Его бэкхенд также значительно улучшился за последние пару лет.

Мы все еще наслаждаемся играми лучших теннисистов на крупнейших турнирах. Я говорю о Федерере, Надале и о себе. Это приятно видеть. Я имею в виду, что эти два парня, Надаль и Федерер, возможно, величайшие легенды этого вида спорта и самые успешные игроки всех времен. Так что мне очень приятно играть вместе с ними и самому проводить отличную карьеру».