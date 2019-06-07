Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Новак ДЖОКОВИЧ: «Очень приятно играть с Надалем и Федерером»

Серб – о выходе в полуфинал Ролан Гаррос

  • 07.06.2019 09:35
  • 592 просмотра
  • 3 комментария
Новак ДЖОКОВИЧ: «Очень приятно играть с Надалем и Федерером»
© InteBNLdItalia. Новак Джокович

Новак Джокович прокомментировал свой выход в полуфинал Ролан Гаррос, где он сыграет с Домиником Тимом, а Рафаэль Надаль – с Роджером Федерером:

«Я думаю, здорово, что четверка лучших игроков борется за титул на крупнейшем турнире. Это привносит ещё большую конкуренцию и увеличивает важность матчей и турнира в целом.

Доминик Тим заслуженно находится там, где он сейчас. Он один из четырех лучших игроков, особенно на грунте. На нем австриец демонстрирует свой лучший теннис. Он обладает огромной силой. Особенно хороши его форхенд и подача. Его бэкхенд также значительно улучшился за последние пару лет.

Мы все еще наслаждаемся играми лучших теннисистов на крупнейших турнирах. Я говорю о Федерере, Надале и о себе. Это приятно видеть. Я имею в виду, что эти два парня, Надаль и Федерер, возможно, величайшие легенды этого вида спорта и самые успешные игроки всех времен. Так что мне очень приятно играть вместе с ними и самому проводить отличную карьеру».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:08
    +1
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:06
    0
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:06
    0
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:08
    +1
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:06
    0
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.06.2019 10:06
    0
    Федерер так уж точно легенда!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности