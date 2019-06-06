Ролан Гаррос. Стали известны все полуфиналисты

В четверг, шестого июня, прошли заключительные матчи 1/4 финала Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:2, 6:2
Доминик Тим (Австрия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:2, 6:4, 6:2
Напомним, первую полуфинальную пару составили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.