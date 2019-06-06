Ролан Гаррос. Стали известны все полуфиналисты

19:48 — temamx27

Соболезную, сочувствую, вы там держитесь Киевляне.

19:45 — Laeda

Ебала жаба ужика....

19:43 — «УАФ – М а ф і я!»

А как всё отлично складывалось. Вернидуб ушёл из Зари. Тренера минского Динамо выгнали. Казалось ...

19:43 — kino

дляя тебя шляктёр рахметов наш кондон, для тебя шлюхтёр наш палкин тридармон, для тебя шлюхтёт па...

19:41 — J0e777

Как можно болеть за один клуб, потом за второй, потом за третий?? Таких людей называют шалавами