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Ролан Гаррос. Федерер и Надаль встретятся в полуфинале

Во вторник прошли матчи 1/4 финала нижней части мужской одиночной сетки

  • 04.06.2019 20:13
  • 575 просмотров
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Федерер и Надаль встретятся в полуфинале
© Roland-Garros. Роджер Федерер
Во вторник, четвертого июня, прохошли матчи 1/4 финала Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки. 
 
В первый полуфинал вышли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Это будет 39-й матч между теннисистами и пятый на Ролан Гаррос. Все предыдущие встречи в Париже выиграл испанец.
 
Отметим, что верхняя часть сетки проведет свои поединки в среду.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
 
Стэн Вавринка (Швейцария) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7(4), 6:4, 6:7(5), 4:6
Кеи Нисикори (Япония) –  Рафаэль Надаль (Испания) – 1:6, 1:6, 3:6
 
Верхняя часть сетки
Джокович – Зверев 
Тим – Хачанов
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 04.06.2019 20:50
    0
    Саме круте ель-классіко у теннісі. Необхідно буде подивитися
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 04.06.2019 20:27
    +1
    Батя уже для меня победитель!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.06.2019 20:27
    +1
    Батя уже для меня победитель!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.06.2019 20:50
    0
    Саме круте ель-классіко у теннісі. Необхідно буде подивитися
    Ссылка
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