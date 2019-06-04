Ролан Гаррос. Федерер и Надаль встретятся в полуфинале

20:50 — MetalKH

Донецкие же не любят говорить о прошлом. Факт в том, что в прошлом сезоне Динамо набрало больше б...

20:48 — ShakhtarUberAlles

А за прошлых 15 подряд?

20:42 — D.Lanskoy

Если Фонсека не уйдет в Рому, я разочаруюсь. Он неплохой тренер и должен развиваться, а все деньг...