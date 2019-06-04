Ролан Гаррос. Федерер и Надаль встретятся в полуфинале

Во вторник, четвертого июня, прохошли матчи 1/4 финала Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки.
В первый полуфинал вышли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Это будет 39-й матч между теннисистами и пятый на Ролан Гаррос. Все предыдущие встречи в Париже выиграл испанец.
Отметим, что верхняя часть сетки проведет свои поединки в среду.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Стэн Вавринка (Швейцария) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7(4), 6:4, 6:7(5), 4:6
Кеи Нисикори (Япония) – Рафаэль Надаль (Испания) – 1:6, 1:6, 3:6
Верхняя часть сетки
Джокович – Зверев
Тим – Хачанов
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.