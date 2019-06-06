Тренер Ястремской: «Цель - топ-30 рейтинга до конца года»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская недавно совершила рывок на 10 позиций и сейчас в рейтинге WTA находится на 32-м месте.

Тренер спортсменки, Оливье Женом, сказал, что задача Ястремской - закрепиться в топ-30 до конца этого года.

«Наша цель – топ-30 рейтинга до конца года. Несмотря на нынешнее положение Даяны, мы не меняем эту задачу. Также очень важно продолжать повышать уровень игры и набираться опыта».

«Мне кажется, что следующий год будет ее – после полноценного сезона на высшем уровне в следующем году Даяна будет отчетливо понимать свои способности и видеть, что она может на равных сражаться с лучшими», - отметил Женом.