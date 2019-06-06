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Тренер Ястремской: «Цель - топ-30 рейтинга до конца года»

Украинская теннисистка намерена быть в топ-30 до конца этого года

  • 06.06.2019 21:39
  • 681 просмотр
  • 3 комментария
Тренер Ястремской: «Цель - топ-30 рейтинга до конца года»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская недавно совершила рывок на 10 позиций и сейчас в рейтинге WTA находится на 32-м месте.

Тренер спортсменки, Оливье Женом, сказал, что задача Ястремской - закрепиться в топ-30 до конца этого года.

«Наша цель – топ-30 рейтинга до конца года. Несмотря на нынешнее положение Даяны, мы не меняем эту задачу. Также очень важно продолжать повышать уровень игры и набираться опыта».

«Мне кажется, что следующий год будет ее – после полноценного сезона на высшем уровне в следующем году Даяна будет отчетливо понимать свои способности и видеть, что она может на равных сражаться с лучшими», - отметил Женом.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 06.06.2019 22:45
    0
    kerch30, 06.06.2019 21:50
    Легко и 20 более чем реально
    Да она и в 10-ке будет как минимум, но не сейчас. Всему своё время как говорится
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 06.06.2019 22:41
    0
    kerch30, 06.06.2019 21:50
    Легко и 20 более чем реально
    Не гоните лошадей - цели надо ставить достижимые. Вон, уже Цуренко, согласно её планам, в десятке должна быть. И кому легче от таких планов?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.06.2019 21:50
    0
    Легко и 20 более чем реально
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 06.06.2019 22:45
    0
    kerch30, 06.06.2019 21:50
    Легко и 20 более чем реально
    Да она и в 10-ке будет как минимум, но не сейчас. Всему своё время как говорится
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 06.06.2019 22:41
    0
    kerch30, 06.06.2019 21:50
    Легко и 20 более чем реально
    Не гоните лошадей - цели надо ставить достижимые. Вон, уже Цуренко, согласно её планам, в десятке должна быть. И кому легче от таких планов?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.06.2019 21:50
    0
    Легко и 20 более чем реально
    Ссылка
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