Рейтинг WTA. Рекорд Ястремской и возвращение Костюк

Перед стартом Ролан Гаррос Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг. После турниров серии International в Страсбурге и Нюрнберге в верхних эшелонах изменений не произошло, практически все топы отдыхали перед Открытым чемпионатом Франции.

Некоторые изменение произошли вне пределов топ-20. Победительницы вышеназванных турниров украинка Даяна Ястремская и Юлия Путинцева из Казахстана поднялись на 10 и 11 позиций соответственно. Отметим, что для украинки 32-е место стало личным рекордом.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то в Страсбурге здорово выступила Марта Костюк, которая из квалификации дошла до своего первого четвертьфинала на уровне WTA. Благодаря этому, Марта поднялась на 58 позиций и уже близка к тому, чтобы поучаствовать в квалификации Уимблдона. У остальных – изменения если и есть, то незначительные.



Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке все спокойно. После Ролан Гаррос будет интереснее.

Чемпионская гонка