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Свитолина займет седьмое место в рейтинге после Ролан Гаррос

Украинская теннисистка улучшит свою позицию

  • 06.06.2019 14:58
  • 622 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина займет седьмое место в рейтинге после Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украина Элина Свитолина (№9 WTA) поднимется на две позиции в мировом рейтинге после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Это стало возможным из-за поражений Симоны Халеп, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз, которые покинули Ролан Гаррос по итогам четвертьфиналов. 
 
 
Отметим, Элина находится в первой десятке с 22 мая 2017 года. За эти два года украинка ни разу не покидала пределы топ-10.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 06.06.2019 15:15
    -2
    нихера не сделала и улучшит позицию? бред.
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