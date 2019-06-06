Свитолина займет седьмое место в рейтинге после Ролан Гаррос

15:16 — Вадим Трикоз

Не то чтобы фартовое, просто и соперники были не слишком то и сильные....Максимум Австрия и Слова...

15:14 — Вадим Трикоз

Хочется верить в положительный исход! Минимум не проиграть! А так удачи парни! Думаю состав будет...

15:12 — «УАФ – М а ф і я!»

Чому у всіх такі песимістичні прогнози? По перше, Савіч не гратиме. По друге, Львів дуже фартове ...

15:09 — «УАФ – М а ф і я!»

Не смешно