Свитолина займет седьмое место в рейтинге после Ролан Гаррос

Первая ракетка Украина Элина Свитолина (№9 WTA) поднимется на две позиции в мировом рейтинге после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.
Это стало возможным из-за поражений Симоны Халеп, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз, которые покинули Ролан Гаррос по итогам четвертьфиналов.
Напомним, что Свитолина покинула Ролан Гаррос после поражение от Гарбинье Муругусы в третьем круге соревнования.
Отметим, Элина находится в первой десятке с 22 мая 2017 года. За эти два года украинка ни разу не покидала пределы топ-10.
Источник — Sport.ua
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