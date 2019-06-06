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Марченко проиграл в парном разряде челленджера в Литл-Роке

Ранее Марченко проиграл стартовый матч также и в одиночном разряде

  • 06.06.2019 11:26
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Марченко проиграл в парном разряде челленджера в Литл-Роке
© БТУ. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступление на хардовом турнире серии ATP Challenger в американском Литл-Роке после неудачных стартовых поединков в одиночном и парном разрядах.
 
В первом круге парного турнира Илья Марченко в дуэте с Чжан Чжичжэнь из Китая потерпел поражение от лидеров посева, пары Роберто Майтин (Венесуэла) / Джексон Витроу (США), со счетом 3:6, 4:6. Поединок продолжался чуть более часа.

ATP Challenger Tour. Литл-Рок (США)

Baptist Health Little Rock Open

Хард. Парный разряд. 1-й круг.

Роберто Майтин (Венесуэла) / Джексон Витроу (США, 1) – Илья Марченко / Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:3, 6:4.
 
Ранее на турнире в Литл-Роке в своем стартовом поединке в одиночном разряде Илья Марченко уступил Оливеру Кроуфорду из США. Хардовый турнир имеет призовой фонд $81240 и продлится до 9 июня.
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Источник — Sport.ua

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