Марченко проиграл в парном разряде челленджера в Литл-Роке

12:11 — turist86

Сергій ПАЛКІН: «Фонсека горить бажанням залишитися в Шахтарі» Балабол Балаболович П...

12:02 — Муґунот

Ничего, в Италии найдет новую, как в свое время в Украине нашел

11:56 — Vlad Boych

Так драпает, что и жену может забыть, а может это и есть "готов сам заплатить часть 5-миллионной ...

11:55 — 7-forty.com

Так хочется свалить из ФК "Шахтар" ??