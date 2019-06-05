Доминик Тим – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:27 — Maradona

Зато дали час фанам помріяти, що Сурок помудрішав, а нЄ

13:27 — jwls1914

Согласен, Скрипник получил хороший шанс показать себя. Только непонятно, куда Вернидубу?.. Хорошо...

13:19 — moris24

Как и куда он молодежь подтянул? Кто у этого "тренера" из молодежи заиграл??? Ответ никто... Мыко...

13:17 — Istm

тем более, все равно потом с треском вылетать от шейхов или баварии.

13:13 — kvlad200760

Шахтарю тренери "з динамівським серцем" не підходять.Бо команда має грати у футбол а в Динамо від...

13:12 — Ukraine

Хорошая новость Тренер должен быть с Динамовским сердцем. Меня 2-3-4 место ДК в ЧУ устраивает. Та...