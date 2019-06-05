Доминик Тим – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, пятого июня, на Ролан Гаррос пройдут заключительные матчи 1/4 финала у мужчин.
Поединок Доминик Тим – Карен Хачанов начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву после матча Мэдисон Киз – Эшли Барти.
Победитель матча в полуфинале встретится против Новака Джоковича или Александра Зверева.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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