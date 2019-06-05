Киченок/Остапенко – Мертенс/Соболенко. LIVE трансляция

В среду, 5-го июня, Людмила Киченок сыграет поединок 1/4 финала парного разряда.
В дуэте с Аленой Остапенко украинка сразится против шестой сеяной пары Элизе Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Симоны Матьё.
Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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