Киченок/Остапенко – Мертенс/Соболенко. LIVE трансляция

12:01 — jekаfunny

Самое смешное , что если сейчас НаБу прищучит павелку, то вы и картофельному Гвардиоле со своим м...

12:00 — Istm

кроты, а забирайте его себе. У вас Фонсека как раз уходит.

11:59 — Robert Monroe

Дырявая тут только твоя мамка

11:58 — Robert Monroe

С таким менеджментом скоро на домашние матчи ДК будут ходить 1-2 тыс.

11:57 — Тролль

Александр Николаевич,топчик! Не гоните!

11:56 — Predator

Поздравляю дырявых с третьим местом

11:56 — ingvar1305

Жаль!!!.... Суркіс не може знайти тренера,а лишає фізрука!... Питання,що так тренерів нема?Сумнів...

11:56 — ZaE

Всё Динамо рыдает и мы все тут тоже, как же теперь без тебя?? Подумай, может останешься и бу...

11:55 — mvv71ua

Шкода,але це не тренер Європейського гранда !!! Це трегнр УПЛ !!!