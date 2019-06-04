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Калинина успешно стартовала на турнире ITF в Польше

Украинка вышла во второй раунд турнира в Торуне

  • 04.06.2019 20:40
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Калинина успешно стартовала на турнире ITF в Польше
© WTA. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде турнира ITF в польском Торуне встречалась с хозяйкой кортов Анной Хертель.

Третья сеяная украинка одержала легкую победу в двух сетах, отдав сопернице всего 3 гейма. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

1-й раунд

Анна Хертель (Польша) – Ангелина Калинина (Украина, 3) – 1:6, 2:6

Во втором раунде Калинина встретится с победительницей матча Каролина Алвес – Ольга Саес Ларра.

Ранее Калинина не сумела пробиться в основную сетку Ролан Гаррос.

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Источник — Sport.ua

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