Калинина успешно стартовала на турнире ITF в Польше

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде турнира ITF в польском Торуне встречалась с хозяйкой кортов Анной Хертель.
Третья сеяная украинка одержала легкую победу в двух сетах, отдав сопернице всего 3 гейма. Матч продолжался 1 час и 16 минут.
1-й раунд
Анна Хертель (Польша) – Ангелина Калинина (Украина, 3) – 1:6, 2:6
Во втором раунде Калинина встретится с победительницей матча Каролина Алвес – Ольга Саес Ларра.
Ранее Калинина не сумела пробиться в основную сетку Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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