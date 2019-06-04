ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Слоан Стивенс

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей за последний год.
В подборку топ-матчей попал уже третий поединок с участием Элины Свитолиной. Это исторический финал Итогового турнира WTA в Сингапуре.
Ранее WTA выложила в свободный доступ полную запись поединка четвертого круга Индиан-Уэллс Элина Свитолина – Эшли Барти, а также полуфинала того же турнира против Бьянки Андрееску.
Источник — WTA
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