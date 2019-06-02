Ролан Гаррос. Расписание украинцев на третье июня

В понедельник, третьего июня, на корты Ролан Гаррос выйдут Надежда Киченок, Эрик Ваншельбойм и Дарья Снигур.
Надежда Киченок сыграет поединок 1/4 финала парного смешанного разряда вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана. Их соперники определятся в поединке Чань / Марах - Мартинес Санчес / Скупски. Встреча состоится четвертым запуском на корте имени Симоны Матьё. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
Дарья Снигур сыграет во втором круге юниорского турнира. Матч против 16-й сеяной Элен Пелликано пройдет на 13-м корте четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
Эрик Ваншельбойм стартует в парном разряде вместе с чехом Эндрю Полсоном. Их пара сразится против японского тандема Сунсуке Мицуи / Кейсуке Саито. Встреча состоится пятым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.
А до этого Эрик проведет матч второго круга одиночного разряда против третьего сеяного Брендона Накашимы из США. Встреча состоится третьим запуском на корте №9. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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