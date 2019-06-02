Дарья СНИГУР: «Не вижу явных фаворитов на юниорском Ролан Гаррос»

Украинская юниорка Дарья Снигур поделилась эмоциями после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Это новый для меня турнир и первый матч оказался тяжёлым. Мне нравится играть, когда прохладная погода, но по сравнению с Австралией, сегодня было нормально. Соперница меня ничем не удивила. Я была готова к этому матчу.

После 4:2 во втором сете я немного потеряла концентрацию, стала больше ошибаться, а соперница, наоборот, почувствовала ритм. Думаю, сегодня я сыграла неплохо. А учитывая то, что грунт - это моё самое нелюбимое покрытие, то каждый матч будет тяжёлым.

Да, моя соперница была более разыгранная. Она играла на грунте две или три недели, а для меня это был первый матч на этом покрытии. Но сегодня мне хватило времени разыграться. Думаю, что к следующему матчу я добавлю.

На этом турнире все равны, я не вижу явных фаворитов. Это девочки, завтра выиграла, а послезавтра проиграла. Всё идет от головы», – сказала Снигур.

Напомним, на юниорском Australian Open Дарья дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Кларе Таусон.