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Дарья СНИГУР: «Не вижу явных фаворитов на юниорском Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка – о стартовой победе на турнире

  • 02.06.2019 17:21
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Дарья СНИГУР: «Не вижу явных фаворитов на юниорском Ролан Гаррос»
© БТУ. Дарья Снигур
Украинская юниорка Дарья Снигур поделилась эмоциями после успешного старта на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В первом круге 17-летняя киевлянка в двух сетах обыграла квалифаера Александру Вечич.
 
«Это новый для меня турнир и первый матч оказался тяжёлым. Мне нравится играть, когда прохладная погода, но по сравнению с Австралией, сегодня было нормально. Соперница меня ничем не удивила. Я была готова к этому матчу.
 
После 4:2 во втором сете я немного потеряла концентрацию, стала больше ошибаться, а соперница, наоборот, почувствовала ритм. Думаю, сегодня я сыграла неплохо. А учитывая то, что грунт - это моё самое нелюбимое покрытие, то каждый матч будет тяжёлым. 
 
Да, моя соперница была более разыгранная. Она играла на грунте две или три недели, а для меня это был первый матч на этом покрытии. Но сегодня мне хватило времени разыграться. Думаю, что к следующему матчу я добавлю. 
 
На этом турнире все равны, я не вижу явных фаворитов. Это девочки, завтра выиграла, а послезавтра проиграла. Всё идет от головы», – сказала Снигур.
 
Напомним, на юниорском Australian Open Дарья дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Кларе Таусон.
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Источник — Большой теннис Украины

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