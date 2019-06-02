Киченок/Гонсалес – Эсс/Бонзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:05 — kvlad200760

Ти бидлота власні зуби бережи бо щось мені підказує що ти їх скоро позбудешся,песик драний! А в...

17:04 — Бывалый

то есть ты "розумиеш" на футболе? ну если "розумиеш" тогда ответь мне кудесник - kvlad200760, 01....

16:55 — Laeda

ты хочешь через сезон чтобы Рома оказалась в серии Б?

16:55 — kvlad200760

Це Шахтарю такий тренер як Вернидуб не потрібен навіть якщо би сам Вернидуб платив Шахтарю за те ...

16:53 — Laeda

Вадо как там твои зубы и диканька? Сколько ты угрохал на ремонт? До сих своим пердаком пугаешь вс...

16:52 — Laeda

Так в том и дело что фонсека ничего не выиграл кроме купленного чемпионства из картона да пары ку...

16:51 — kvlad200760

Спочатку така інфа з*явилася на сайті вболівальників Роми,тепер конкретна пропозиція,крім того за...

16:49 — Владислав Короткіх

тут и доказывать особо нечего. Кому ? Да, выиграл все, что можно. И что ? Одна команда конкурент ...