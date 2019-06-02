Киченок/Гонсалес – Эсс/Бонзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, второго июня, Людмила Киченок сыграет поединок 1/8 финала смешанного парного разряда.
В дуэте с Сантьяго Гонсалесом из Мексики украинка сразится против французского тандема Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи.
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Поединок состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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