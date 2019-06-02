Киченок/Остапенко – Шувэй/Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:39 — Stanislav Matusevych

Ну, я не знаю... До боя говорить, что Джошуа осталось сделать два шага до звания величайшего бокс...

12:22 — trasher87 trasher87

Современный Бокс это ноги. Пеший бокс это бокс 90-х. Руис тупо приманил Джошуа на ближний бой. Я ...

12:06 — vizuals

"Энтони недооценил пухляша" А взагалі усе по ділу. Хороша стаття. Заголовок лише якійсь.. Н...