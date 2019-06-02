Киченок/Остапенко – Шувэй/Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, второго июня, на украинка Людмила Киченок сыграет поединок 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос. В дуэте с Аленой Остапенко Киченко сыграет против тайско-чешского тандема Сэ Шувей/Барбора Стрыцова. Поединок состоится первым запуском на корте №1. Время начала – 12:10 по Киеву.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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