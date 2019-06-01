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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на второе июня

В воскресенье стартует юниорский турнир

  • 01.06.2019 20:03
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на второе июня
© БТУ. Надежда Киченок
В воскресенье, второго июня, на корты Ролан Гаррос выйдут сестры Киченок и юниоры.
 
Людмила Киченок сыграет поединок 1/8 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко против тайско-чешского тандема Сэ Шувей / Барбора Стрыцова. Поединок состоится первым запуском на корте №1. Время начала – 12:00 по Киеву.
 
На том же корте третьим запуском Люда сыграет и матч микста. В дуэте с Сантьяго Гонсалесом из Мексики украинка сразится против французского тандема Амандин Эсс / Бенджамин Бонзи. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
 
Надежда Киченок сыграет поединок 1/8 финала парного разряда вместе с Абигейл Спирс. Встреча против 15-го сеяного дуэта Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция) пройдет пятым запуском также на первом корте. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.
 
В юниорском разряде Украину представят 5 теннисистов (3 девушки и 2 юноши).
 
Расписание матчей юниоров (время ориентировочное)
 
Илья Белобородько – Джулио Дзепьери (Италия) - 13:30
Дарья Снигур – Александра Вечич (Германия) - 13:30
Любовь Костенко – Хонг И Коди Вон (Гонконг) - 16:30
Эрик Ваншельбойм – Батиста Ансельмо (Франция) - 18:00
Виктория Петренко – Ане Минтеги дель Ольмо (Испания) - 18:00
 

 

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Источник — Sport.ua

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