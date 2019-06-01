СВИТОЛИНА: «Думаю, у меня будет время восстановиться к Уимблдону»

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос после поражение от Гарбинье Муругусы в третьем круге соревнования.

«Первые часы после того, как ты выбываешь с турнира Большого Шлема, – это не подходящее время, чтобы принимать поспешные решения. Но я справлялась с травмой колена довольно долго и в матче с Гарбинье ощущения были те же самые. Возможно, мне потребуется сделать еще один снимок на следующей неделе и понять, какие у меня лучшие варианты перед травяным сезоном. Учитывая то, как я чувствую себя сейчас, я думаю, что у меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться перед Уимблдоном. Хорошо, что в матче с Мугурусой мое состояние не ухудшилось».

«Теперь мне нужно все проанализировать, посмотреть, что я делала неправильно и двигаться дальше. Нет времени грустить, я должна быть готова к следующему турниру. Я должна оставаться стойкой, потому что умение справляться с такими моментами - это большая составляющая тенниса».



«На данный момент у меня в расписании Бирмингем и Истборн, но все будет зависеть от моего здоровья», - рассказала Свитолина.