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СВИТОЛИНА: «Думаю, у меня будет время восстановиться к Уимблдону»

Украинка рассказала о проблемах со здоровьем

  • 01.06.2019 16:35
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СВИТОЛИНА: «Думаю, у меня будет время восстановиться к Уимблдону»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос после поражение от Гарбинье Муругусы в третьем круге соревнования.

«Первые часы после того, как ты выбываешь с турнира Большого Шлема, – это не подходящее время, чтобы принимать поспешные решения. Но я справлялась с травмой колена довольно долго и в матче с Гарбинье ощущения были те же самые. Возможно, мне потребуется сделать еще один снимок на следующей неделе и понять, какие у меня лучшие варианты перед травяным сезоном. Учитывая то, как я чувствую себя сейчас, я думаю, что у меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться перед Уимблдоном. Хорошо, что в матче с Мугурусой мое состояние не ухудшилось».

«Теперь мне нужно все проанализировать, посмотреть, что я делала неправильно и двигаться дальше. Нет времени грустить, я должна быть готова к следующему турниру. Я должна оставаться стойкой, потому что умение справляться с такими моментами - это большая составляющая тенниса».

«На данный момент у меня в расписании Бирмингем и Истборн, но все будет зависеть от моего здоровья», - рассказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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