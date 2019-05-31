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Ролан Гаррос. Петренко пробилась в основную сетку юниорского турнира

Три украинки выступят в основной сетке юниорского турнира

  • 31.05.2019 22:14
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Ролан Гаррос. Петренко пробилась в основную сетку юниорского турнира
© БТУ. Виктория Петренко
Украинская теннисистка Виктория Петренко вышла в основную сетку юниорского турнира Ролан Гаррос. В финале квалификации она обыграла француженку Осеан Бабель со счетом 6:1, 6:2.
 
Пока еще не сформирована основная сетка юниорского турнира, она станет известна позже. В основном турнире выступят три украинки. Помимо Петренко борьбу за титул поведут Дарья Снигур и Любовь Костенко. Первым номером турнира значится датчанка Клара Таусон.

Ранее Виктория Петренко одолела первую сеяную теннисистку в квалификации, представительницу Эквадора Мелл Элизабет Реаско Гонсалес.

Ролан Гаррос 2019. Юниорский турнир.

Квалификация. Финал
 
Виктория Петренко (Украина) – Осеан Бабель (Франция) – 6:1, 6:2
 

 

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Источник — Sport.ua

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