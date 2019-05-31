Ролан Гаррос. Петренко пробилась в основную сетку юниорского турнира

22:37 — Fibonacci

Если говорить о академиях то за последнии годы Шахтер явно выигрывает, ю19 финалисты молодежной Л...

22:26 — porto-1977

мысли в слух Цель академии — довести классных игроков до главной команды, поэтому амбициозный Арт...

22:16 — porto-1977

это так мысли в слух Вновь взобраться на европейскую клубную вершину амстердамскому клубу удалось...

22:13 — kino

лайк

22:07 — jekаfunny

Как обычно , как только шахтёр проигрывает какой то турнир ?э, он сразу становится не важным , не...