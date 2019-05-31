Гарбинье МУГУРУСА: «В последнее время Свитолина побеждала меня»

Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в третьем раунде Ролан Гаррос:
«Я очень довольна этим матчем. Мы играли со Свитолиной много раз, и в последнее время она побеждала меня.
Так что я ждала следующего поединка, следующей встречи с игроком топ-уровня. Очень рада победить».
Источник — WTA
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