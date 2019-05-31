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Элина СВИТОЛИНА: «Принимала неправильные решения»

Украинка – о поражении от Гарбинье Мугурусы

  • 31.05.2019 19:45
  • 1485 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Принимала неправильные решения»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Гарбинье Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос:

«Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала непонятные, неправильные игровые решения.

Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент пару раз очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться.

Скорее всего, причина этого — недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы — травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть.

Нужен отдых. Но впереди – несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам — если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено».

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Источник — Теннисный Портал Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 31.05.2019 21:12
    0
    vizuals, 31.05.2019 20:46
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Может, она уже в положении?!)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 20:52
    0
    vizuals, 31.05.2019 20:46
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Я мав на увазі - її мутки з Монфілсом. Є підозри, що відносини з людиною з абсолютно іншим менталітетом ламає їй психологію
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 20:46
    0
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Ссылка
    kh_2018
      kh_2018, 31.05.2019 20:08
    +4
    В помощь Станиславу об игре Элины:
    Главное её игра и результаты не безразличны такому количеству любителей тенниса, любим и ругаем, причём только по делу (любим поэтому так и переживаем за её результаты!)
    Год назад я отвечал Юрию Сапронову на его мысль - "Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться." - что нет у Элины столько времени, максимум год или полтора.
    Ситуация с коленом была прогнозируема многими и высказывалась тут неоднократно - это результат стиля игры Элины, который серьёзно перегружает ноги спину, при постоянном "забеге" по корту во время игры. Такую проблему с коленом и возможными последствиями для здоровья на первоначальный уровень уже не вернуть, если не менять сам стиль игры Элины.
    А в такую перемену верится с трудом, это уже наверное стало у неё привычкой играть с такой нагрузкой. В напряжённые моменты игры у Элины внутри опять просыпается "Зайчик", который побеждает "Львицу" на левой ноге. И если раньше он просыпался только от неуверенности по ходу игры, та сейчас добавилось ещё и состояние здоровья.
    В такие моменты это сразу заметно и по качеству ударов и смысловом наполнении рисунка самой игры.
    Есть ли надежда на улучшение ситуации - Да, но она спрятана в голове самой Элины и если она сможет или захочет заставить себя, то мы все (и она сама в том числе) удивится своим возможностям и порадует ещё всех нас результатами.
    Вклад Элины в наш женский теннис (со всеми оговорками о сборной) всё равно выдающейся и его сложно не замечать.
    Успехов!
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 31.05.2019 20:08
    +4
    В помощь Станиславу об игре Элины:
    Главное её игра и результаты не безразличны такому количеству любителей тенниса, любим и ругаем, причём только по делу (любим поэтому так и переживаем за её результаты!)
    Год назад я отвечал Юрию Сапронову на его мысль - "Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться." - что нет у Элины столько времени, максимум год или полтора.
    Ситуация с коленом была прогнозируема многими и высказывалась тут неоднократно - это результат стиля игры Элины, который серьёзно перегружает ноги спину, при постоянном "забеге" по корту во время игры. Такую проблему с коленом и возможными последствиями для здоровья на первоначальный уровень уже не вернуть, если не менять сам стиль игры Элины.
    А в такую перемену верится с трудом, это уже наверное стало у неё привычкой играть с такой нагрузкой. В напряжённые моменты игры у Элины внутри опять просыпается "Зайчик", который побеждает "Львицу" на левой ноге. И если раньше он просыпался только от неуверенности по ходу игры, та сейчас добавилось ещё и состояние здоровья.
    В такие моменты это сразу заметно и по качеству ударов и смысловом наполнении рисунка самой игры.
    Есть ли надежда на улучшение ситуации - Да, но она спрятана в голове самой Элины и если она сможет или захочет заставить себя, то мы все (и она сама в том числе) удивится своим возможностям и порадует ещё всех нас результатами.
    Вклад Элины в наш женский теннис (со всеми оговорками о сборной) всё равно выдающейся и его сложно не замечать.
    Успехов!
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 31.05.2019 21:12
    0
    vizuals, 31.05.2019 20:46
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Может, она уже в положении?!)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 20:52
    0
    vizuals, 31.05.2019 20:46
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Я мав на увазі - її мутки з Монфілсом. Є підозри, що відносини з людиною з абсолютно іншим менталітетом ламає їй психологію
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 31.05.2019 20:46
    0
    Як на мене, Еля прийняла єдине головне невірне рішення, за яке ще хто знає Еліна як довго буде рохраховуватись. Але вона сама вирішує, ми можемо лише спостерігати
    Ссылка
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