Элина СВИТОЛИНА: «Принимала неправильные решения»

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Гарбинье Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос:

«Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала непонятные, неправильные игровые решения.

Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент пару раз очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться.

Скорее всего, причина этого — недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы — травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть.

Нужен отдых. Но впереди – несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам — если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено».