Элина СВИТОЛИНА: «Принимала неправильные решения»

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Гарбинье Мугурусы в третьем раунде Ролан Гаррос:
«Сегодня мне почему-то очень не хватало концентрации. Иногда во время розыгрышей я принимала непонятные, неправильные игровые решения.
Думаю, что могло что-то измениться, если бы я повела 4:2. Но моя соперница сыграла в тот момент пару раз очень здорово, где-то я не доработала. Но я не знаю, почему мне было так трудно сфокусироваться.
Скорее всего, причина этого — недостаток игровой практики, я сыграла слишком мало матчей на грунте. У меня по-прежнему проблемы — травма колена. Я нахожусь в непонятной ситуации. У меня повреждены ткани вокруг коленной чашечки. В какой-то день травма может не беспокоить, а в другие нога может болеть.
Нужен отдых. Но впереди – несколько обязательных турниров. Будем смотреть. Сделаем сканирование, не ухудшилась ли ситуация. И по его результатам — если будет необходимо, буду отдыхать и залечивать колено».
Источник — Теннисный Портал Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Главное её игра и результаты не безразличны такому количеству любителей тенниса, любим и ругаем, причём только по делу (любим поэтому так и переживаем за её результаты!)
Год назад я отвечал Юрию Сапронову на его мысль - "Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться." - что нет у Элины столько времени, максимум год или полтора.
Ситуация с коленом была прогнозируема многими и высказывалась тут неоднократно - это результат стиля игры Элины, который серьёзно перегружает ноги спину, при постоянном "забеге" по корту во время игры. Такую проблему с коленом и возможными последствиями для здоровья на первоначальный уровень уже не вернуть, если не менять сам стиль игры Элины.
А в такую перемену верится с трудом, это уже наверное стало у неё привычкой играть с такой нагрузкой. В напряжённые моменты игры у Элины внутри опять просыпается "Зайчик", который побеждает "Львицу" на левой ноге. И если раньше он просыпался только от неуверенности по ходу игры, та сейчас добавилось ещё и состояние здоровья.
В такие моменты это сразу заметно и по качеству ударов и смысловом наполнении рисунка самой игры.
Есть ли надежда на улучшение ситуации - Да, но она спрятана в голове самой Элины и если она сможет или захочет заставить себя, то мы все (и она сама в том числе) удивится своим возможностям и порадует ещё всех нас результатами.
Вклад Элины в наш женский теннис (со всеми оговорками о сборной) всё равно выдающейся и его сложно не замечать.
Успехов!
Главное её игра и результаты не безразличны такому количеству любителей тенниса, любим и ругаем, причём только по делу (любим поэтому так и переживаем за её результаты!)
Год назад я отвечал Юрию Сапронову на его мысль - "Ей только 23 года. Ангелик Кербер, Кэролайн Возняцки, Симона Халеп выиграли свои первые Шлемы в 27 и 28. У нас и у нее есть время чтобы мечтать и надеяться." - что нет у Элины столько времени, максимум год или полтора.
Ситуация с коленом была прогнозируема многими и высказывалась тут неоднократно - это результат стиля игры Элины, который серьёзно перегружает ноги спину, при постоянном "забеге" по корту во время игры. Такую проблему с коленом и возможными последствиями для здоровья на первоначальный уровень уже не вернуть, если не менять сам стиль игры Элины.
А в такую перемену верится с трудом, это уже наверное стало у неё привычкой играть с такой нагрузкой. В напряжённые моменты игры у Элины внутри опять просыпается "Зайчик", который побеждает "Львицу" на левой ноге. И если раньше он просыпался только от неуверенности по ходу игры, та сейчас добавилось ещё и состояние здоровья.
В такие моменты это сразу заметно и по качеству ударов и смысловом наполнении рисунка самой игры.
Есть ли надежда на улучшение ситуации - Да, но она спрятана в голове самой Элины и если она сможет или захочет заставить себя, то мы все (и она сама в том числе) удивится своим возможностям и порадует ещё всех нас результатами.
Вклад Элины в наш женский теннис (со всеми оговорками о сборной) всё равно выдающейся и его сложно не замечать.
Успехов!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.