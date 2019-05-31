Леся ЦУРЕНКО: «Психологически было очень тяжело»

Леся Цуренко прокомментировала свою победу над Александрой Крунич во втором раунде Ролан Гаррос:

«Вчера самой большой психологической проблемой было то, что мне теперь 30 лет (в четверг был день рождения), и у меня было столько разных мыслей. Я считаю, что это был один из худших дней в моей жизни.

Я думала, что все будет хорошо, но я уже два дня переживала: мне 30 лет, у меня не очень много времени в туре и так далее. Не то чтобы это какие-то ужасные мысли, но во время матча они мешают.

Психологически мне было очень тяжело, и под конец тело тоже не слушалось. В итоге я просто хотела как можно скорее закончить, сдаться. Но, знаете, я всю жизнь играю в теннис, так что в какой-то момент подумала: нет-нет-нет, надо бороться. Именно это я и сделала.

Вчера было очень тяжело: дождь, темнота. Я отыграла матч-пойнт, но там линейный зафиксировал аут, хотя я попала. Так что да, много всего. Еще забавно, что вчера я сломала ракетку. Я продолжила ей играть, потому что думала, что с ней все нормально, но оказалось, что она треснула. В общем, вчера произошло много нового».