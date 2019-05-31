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Федерер сыграл 400-й матч на Шлемах

Легендарный швейцарец продолжает бить всевозможные рекорды

  • 31.05.2019 18:37
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Федерер сыграл 400-й матч на Шлемах
© Roland-Garros. Роджер Федерер
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер (№3 ATP) выиграл поединок третьего круга на Открытом чемпионате Франции.
 
37-летний швейцарец в трех сетах одолел Каспера Рууда из Норвегии (№63 ATP). 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:1, 7:6(8)
 
Отметим, что для Роджера этот матч стал 400-м на турнирах серии Большого Шлема (345-55). По количеству матчей и побед он лучший в истории. Также это 68-я победа для швейцарца на кортах Парижа, больше только у Рафаэля Надаля (88).
 
Федерер – самый возрастной участник четвертого круга Ролан Гаррос со времен Николы Пьетранджели в 1972 году (38 лет). Он в 14-й раз попал во вторую неделю турнира, это абсолютный рекорд. Также это 64-е попадание в топ-32 сильнейших теннисистов на Шлемах (абсолютный рекорд).
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Источник — Sport.ua

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