Федерер сыграл 400-й матч на Шлемах

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер (№3 ATP) выиграл поединок третьего круга на Открытом чемпионате Франции.

37-летний швейцарец в трех сетах одолел Каспера Рууда из Норвегии (№63 ATP).

Ролан Гаррос. Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:1, 7:6(8)

Отметим, что для Роджера этот матч стал 400-м на турнирах серии Большого Шлема (345-55). По количеству матчей и побед он лучший в истории. Также это 68-я победа для швейцарца на кортах Парижа, больше только у Рафаэля Надаля (88).

Федерер – самый возрастной участник четвертого круга Ролан Гаррос со времен Николы Пьетранджели в 1972 году (38 лет). Он в 14-й раз попал во вторую неделю турнира, это абсолютный рекорд. Также это 64-е попадание в топ-32 сильнейших теннисистов на Шлемах (абсолютный рекорд).