Наоми Осака сохранит звание первой ракетки мира после Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии покинула Открытый чемпионат Франции по теннису, уступив в матче третьего круга хорватке Петре Мартич (№31 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 3:6

Это означает, что Плишкова выбыла из борьбы за первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира, а действующая первая ракетка мира Наоми Осака сохранит свою высокую позицию. Больше ни одна теннисистка, участвующая на турнире, не имеет даже теоретических шансов обойти японку.

Плишкова сохранит вторую позицию, если Эшли Барти не выйдет в финал или если Элина Свитолина не выиграет турнир. В случае финала Свитолина – Барти с победой украинки, Каролина опустится на четвертую позицию.

Отметим, что Мартич одержала уже 14-ю победу на грунте в текущем сезоне, побив свой рекордный показатель образца 2015 года (13). Далее на ее пути победительница матча Вероника Кудерметова (№68 WTA) – Кайя Канепи (№88 WTA).