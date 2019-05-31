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Наоми Осака сохранит звание первой ракетки мира после Ролан Гаррос

Последняя конкурентка японки за теннисную корону покинула Открытый чемпионат Франции

  • 31.05.2019 13:37
  • 1219 просмотров
  • 4 комментария
Наоми Осака сохранит звание первой ракетки мира после Ролан Гаррос
© WTA. Петра Мартич
Вторая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии покинула Открытый чемпионат Франции по теннису, уступив в матче третьего круга хорватке Петре Мартич (№31 WTA).
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 3:6
 
Это означает, что Плишкова выбыла из борьбы за первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира, а действующая первая ракетка мира Наоми Осака сохранит свою высокую позицию. Больше ни одна теннисистка, участвующая на турнире, не имеет даже теоретических шансов обойти японку.
 
Плишкова сохранит вторую позицию, если Эшли Барти не выйдет в финал или если Элина Свитолина не выиграет турнир. В случае финала Свитолина – Барти с победой украинки, Каролина опустится на четвертую позицию.
 
Отметим, что Мартич одержала уже 14-ю победу на грунте в текущем сезоне, побив свой рекордный показатель образца 2015 года (13). Далее на ее пути победительница матча Вероника Кудерметова (№68 WTA) – Кайя Канепи (№88 WTA).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    VoOne1983
    VoOne1983, 31.05.2019 14:03
    +2
    В Осаки прикольний підхід до турнірів. Вона на Прем‘єри та Прем‘єр 5 приходить приходить як на тренування. А викладається на ГС і Мендеторі. Жесть, в неї в кар‘єрі 3 виграних турніри, 2 ГС і Індіан Веллс.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 31.05.2019 13:55
    +3
    Я зовсім не проти того, аби Плішкова терез 10 днів опустилась одразу на 4те місце
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.05.2019 13:51
    +2
    Щось поперло сьогодні. Плішкова програла, Вондрушова нашу кривдницю Суарес додому відправила...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 13:42
    +3
    Плишкова аут. Очередной победительнице Рима аукнулось.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 31.05.2019 13:55
    +3
    Я зовсім не проти того, аби Плішкова терез 10 днів опустилась одразу на 4те місце
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2019 13:42
    +3
    Плишкова аут. Очередной победительнице Рима аукнулось.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 31.05.2019 14:03
    +2
    В Осаки прикольний підхід до турнірів. Вона на Прем‘єри та Прем‘єр 5 приходить приходить як на тренування. А викладається на ГС і Мендеторі. Жесть, в неї в кар‘єрі 3 виграних турніри, 2 ГС і Індіан Веллс.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 31.05.2019 13:51
    +2
    Щось поперло сьогодні. Плішкова програла, Вондрушова нашу кривдницю Суарес додому відправила...
    Ссылка
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