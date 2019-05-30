СВИТОЛИНА: «Ожидаю, что Мугуруса не изменит своему стилю и на грунте»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями перед матчем третьего круга Ролан Гаррос против испанки Гарбинье Муругуры.

«После победы над Винус Уильямс в первом раунде мне предстоит еще одно сложное испытание – матч против Гарбинье Мугурусы. Матч с человеком, который недавно выиграл Ролан Гаррос (2016 год - прим.).

Я не уверена, как победа на турнире повлияет на нее - будет ли это оказывать еще большее давление или поможет ей, потому что она знает, что может выиграть здесь. Я не знаю, потому что я никогда не выходила на корт в роли победительницы турнира Большого шлема.

Предполагаю, что есть плюсы и минусы, но я стараюсь не думать о ее ситуации - я пытаюсь думать о себе. В противном случае у меня будет слишком много мыслей, и бесполезно тратить на это энергию.

У меня хороший рекорд против Гарбинье, я выиграла шесть из семи предыдущих матчей. Мы играли только один раз на грунте - в полуфинале 2017 года на Открытом чемпионате Италии - и она снялась из-за травмы шеи, когда я лидировала 4:1. Но я ожидаю, что она будет играть в тот же теннис, что и на любом другом покрытии.

Гарбинье рано идет в атаку, она пытается диктовать свои условия в розыгрышах. Поэтому для меня важно очень быстро реагировать и ожидать этого», – сказала Свитолина.