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Людмила КИЧЕНОК: «Опыт игры в миксте помогает в женских парных матчах»

Украинская теннисистка – о выступлении в смешанном парном разряде

  • 30.05.2019 19:40
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Людмила КИЧЕНОК: «Опыт игры в миксте помогает в женских парных матчах»
© БТУ. Людмила Киченок и Сантьяго Гонсалес
Украинская теннисистка Людмила Киченок поделилась впечатлениями после своего успешного старта на Ролан Гаррос в миксте.
 
«Сантьяго Гонсалес (напарник) - приятный парень, взрослый, семейный, адекватный и вообще очень хороший. Все прошло отлично, никакого давления, никаких претензий тем более, все спокойно. Где-то во втором сете, может, потеряли концентрацию, но в третьем добавили. Я неплохо принимала подачу Дивиджа Шарана, у него неприятное вращение, еще он левша. Я часто не могла понять, как принимать его, но зато у него не очень сильная подача как для мужского тенниса.
 
В миксте я играю на результат, но нет такого давления как в паре или одиночке. Микст – больше как тренировка, но все равно результат хочется положительный. Однозначно, этот опыт помогает: когда ты выходишь на женскую пару, то мяч летит медленнее, чем в миксте от соперника-мужчины. Да и вместо того, чтобы просто тренироваться (в свободный день), ты играешь дополнительный матч, мне нравится. 
 
С Гонсалесом мы разминались вместе перед матчем, немного пообщались. На одном из переходов сегодня он меня спросил, где я живу, я сказала, что в Днепре, что у нас был турнир. Он мне сказал, что приезжал к нам лет десять назад, давно еще, когда играл одиночку. Он мне показал свою семью на трибуне. Девочка сидела плакала, я пошутила, что он плохо играет, что ребенок расплакался (смеется)», – сказала Людмила.
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Источник — Большой теннис Украины

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