Киченок/Гонсалес – Аояма/Шаран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 30 мая, Людмила Киченок сыграет матч первого круга микста.
Украинка вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики сразится против смешанного дуэта Сюко Аояма (Япония) / Дивидй Шаран (Индия). Поединок пройдет вторым запуском на корте №11.
Ориентировочное время начала – 15:40 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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