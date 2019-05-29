Киченок/Гонсалес – Аояма/Шаран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Уявляю, які в Серени будуть трабли із Кєнін, якщо з Нарою так важко

Хоча Нара вже здалася, не як у 1 сеті

16:16 — Вова Чертрогатый

в каком то веке? Может ты хотел сказать в кои-то веки?

16:15 — Юрий Карпенко

Команда тотализатор с сепарами в составе такими как Гай, идите в пердив