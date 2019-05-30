Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Людмила КИЧЕНОК: «То, что мы не играем с Надей вместе, нам не мешает»

Украинская теннисистка рассказала о своей работе с тренерами

  • 30.05.2019 13:14
  • 57 просмотров
  • 0 комментариев
Людмила КИЧЕНОК: «То, что мы не играем с Надей вместе, нам не мешает»
© ФТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок объяснила, почему она не играет вместе со своей сестрой Надеждой. Также спортсменка рассказала о своей работе с тренерами.
 
«Мы с Надей продолжаем работать с Джоном Фарингтоном. То, что мы не играем с Надей вместе, это нам не мешает. Он с нами на совместных турнирах. Он также работает с Остином Крайчеком, он у него в приоритете. На всех тренировках Джон с нами, если у Крайчека нет матчей, тогда с нами Ольга Савчук.
 
Оля больше работает сейчас с Надей. Мы решили, что она больше будет тренировать Надю, потому что я больше воспринимаю Олю как подругу, а не как тренера. Но она всегда мне помогает, когда я её прошу, но это больше как дружеская помощь со стороны», - сказала Киченок.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности