Людмила КИЧЕНОК: «То, что мы не играем с Надей вместе, нам не мешает»

Украинская теннисистка Людмила Киченок объяснила, почему она не играет вместе со своей сестрой Надеждой. Также спортсменка рассказала о своей работе с тренерами.

«Мы с Надей продолжаем работать с Джоном Фарингтоном. То, что мы не играем с Надей вместе, это нам не мешает. Он с нами на совместных турнирах. Он также работает с Остином Крайчеком, он у него в приоритете. На всех тренировках Джон с нами, если у Крайчека нет матчей, тогда с нами Ольга Савчук.

Оля больше работает сейчас с Надей. Мы решили, что она больше будет тренировать Надю, потому что я больше воспринимаю Олю как подругу, а не как тренера. Но она всегда мне помогает, когда я её прошу, но это больше как дружеская помощь со стороны», - сказала Киченок.