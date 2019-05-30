Людмила КИЧЕНОК: «То, что мы не играем с Надей вместе, нам не мешает»

Украинская теннисистка Людмила Киченок объяснила, почему она не играет вместе со своей сестрой Надеждой. Также спортсменка рассказала о своей работе с тренерами.
«Мы с Надей продолжаем работать с Джоном Фарингтоном. То, что мы не играем с Надей вместе, это нам не мешает. Он с нами на совместных турнирах. Он также работает с Остином Крайчеком, он у него в приоритете. На всех тренировках Джон с нами, если у Крайчека нет матчей, тогда с нами Ольга Савчук.
Оля больше работает сейчас с Надей. Мы решили, что она больше будет тренировать Надю, потому что я больше воспринимаю Олю как подругу, а не как тренера. Но она всегда мне помогает, когда я её прошу, но это больше как дружеская помощь со стороны», - сказала Киченок.
В среду Людмила Киченок успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции в парном разряде.
Источник — Большой теннис Украины
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