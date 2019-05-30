Гарбинье МУГУРУСА: «Ждала матча со Свитолиной, но не так рано»

Гарбинье Мугуруса вчера во втором раунде Ролан Гаррос-2019 обыграла Юханну Ларссон 6:4, 6:1. В третьем раунде испанка встретится с Элиной Свитолиной.

Мугуруса поделилась впечатлениями после победного матча:

«Сегодняшний матч был лучше, чем предыдущий. Я чувствовала себя спокойнее и очень хотела продлить это приключение. На этот раз я старалась выстраивать розыгрыши, а не просто сильно бить по мячу и стараться сделать виннерс. А ещё я использовала больше вращений и старалась быть терпеливее.

Сейчас в женском Туре ситуация такова: если ты не показываешь отличную игру, ты очень быстро отправляешься домой. Нужно выдерживать конкуренцию и постоянно показывать свою лучшую игру.

Что касается встречи со Свитолиной, то это здорово, что мы обе дошли до третьего круга. Именно такой матч я и ждала. Возможно, не так рано. Но он точно будет интересным».