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Гарбинье МУГУРУСА: «Ждала матча со Свитолиной, но не так рано»

Элина Свитолина сыграет с испанкой

  • 30.05.2019 09:06
  • 1587 просмотров
  • 1 комментарий
Гарбинье МУГУРУСА: «Ждала матча со Свитолиной, но не так рано»
© Roland-Garros. Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса вчера во втором раунде Ролан Гаррос-2019 обыграла Юханну Ларссон 6:4, 6:1. В третьем раунде испанка встретится с Элиной Свитолиной.

Мугуруса поделилась впечатлениями после победного матча:

«Сегодняшний матч был лучше, чем предыдущий. Я чувствовала себя спокойнее и очень хотела продлить это приключение. На этот раз я старалась выстраивать розыгрыши, а не просто сильно бить по мячу и стараться сделать виннерс. А ещё я использовала больше вращений и старалась быть терпеливее.

Сейчас в женском Туре ситуация такова: если ты не показываешь отличную игру, ты очень быстро отправляешься домой. Нужно выдерживать конкуренцию и постоянно показывать свою лучшую игру.

Что касается встречи со Свитолиной, то это здорово, что мы обе дошли до третьего круга. Именно такой матч я и ждала. Возможно, не так рано. Но он точно будет интересным».

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Источник — Roland Garros

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 30.05.2019 09:34
    0
    И нам тебя жаль
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 30.05.2019 09:34
    0
    И нам тебя жаль
    Ссылка
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