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СВИТОЛИНА: «Не было никаких сомнений, что нужно помочь Лопатецкой»

Первая ракетка Украины – о помощи 16-летней украинской теннисистке

  • 29.05.2019 16:54
  • 1010 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Не было никаких сомнений, что нужно помочь Лопатецкой»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как узнала о травме 16-летней Дарьи Лопатецкой и необходимости провести операцию.
 
«О том, что Даше нужна помощь, я узнала в Интернете. У меня даже не было ни минуты раздумий, я позвонила по номеру, который там был указан. Я позвонила и обговорила все с её сестрой. У меня не было никаких сомнений, что нужно помочь девочке, которая, во-первых, представляет Украину, во-вторых, перспективная теннисистка, в-третьих, нуждается в срочной операции. 
 
Сестра рассказала, что операцию нужно делать вне очереди, поэтому перевод нужно делать срочно. Я сразу же среагировала, для меня это такой поступок, который я могу сделать, у меня есть такая возможность. Хочется, чтобы наш украинский теннис держался на высоком уровне. Это был поступок лично от меня, не от фонда, потому что даже родители узнали об этом только по новостям», – сказала Свитолина.
 
Также отметим, что реабилитация Лопатецкой займет не менее полугода.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrey Ivanov
      Andrey Ivanov, 29.05.2019 17:14
    +8
    Неймовірно людяний вчинок. Тут коментарі зайві.
    Ссылка
    Andrey Ivanov
      Andrey Ivanov, 29.05.2019 17:14
    +8
    Неймовірно людяний вчинок. Тут коментарі зайві.
    Ссылка
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