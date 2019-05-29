СВИТОЛИНА: «Не было никаких сомнений, что нужно помочь Лопатецкой»

Элина Свитолина рассказала, как узнала о травме 16-летней Дарьи Лопатецкой и Первая ракетка Украинырассказала, как узнала о травме 16-летней Дарьи Лопатецкой и необходимости провести операцию

«О том, что Даше нужна помощь, я узнала в Интернете. У меня даже не было ни минуты раздумий, я позвонила по номеру, который там был указан. Я позвонила и обговорила все с её сестрой. У меня не было никаких сомнений, что нужно помочь девочке, которая, во-первых, представляет Украину, во-вторых, перспективная теннисистка, в-третьих, нуждается в срочной операции.

Сестра рассказала, что операцию нужно делать вне очереди, поэтому перевод нужно делать срочно. Я сразу же среагировала, для меня это такой поступок, который я могу сделать, у меня есть такая возможность. Хочется, чтобы наш украинский теннис держался на высоком уровне. Это был поступок лично от меня, не от фонда, потому что даже родители узнали об этом только по новостям», – сказала Свитолина.

Также отметим, что реабилитация Лопатецкой займет не менее полугода.