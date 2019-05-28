Остапенко четвертый раз за 5 лет проиграла в первом матче Ролан Гаррос

Латвийская теннисистка Алена Остапенко снова неудачно выступила на Открытом чемпионате Франции. В поединке первого круга бывшая пятая ракетка мира уступила Виктории Азаренко из Беларуси.

Ролан Гаррос. Первый круг

Алена Остапенко (Латвия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 4:6, 6:7(4)

Отметим, что Остапенко пятый раз стартовала на соревнованиях в Париже и четвертый раз проиграла в первом же матче (в 2015 году это была квалификация). В прошлом году в первом раунде ее выбила Катерина Козлова

Любопытно, в 2017 году Алена выиграла все семь матчей основной сетки и довольно неожиданно стала победительницей турнира.

Азаренко во втором круге сразится против первой ракетки мира Наоми Осаки, которая в первом круге после баранки в стартовом сете все-таки одолела словачку Анну Каролину Шмидлову.