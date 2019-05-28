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Остапенко четвертый раз за 5 лет проиграла в первом матче Ролан Гаррос

Чемпионка РГ-2017 снова уступила в стартовом поединке грунтового мейджора

  • 28.05.2019 21:04
  • 888 просмотров
  • 6 комментариев
Остапенко четвертый раз за 5 лет проиграла в первом матче Ролан Гаррос
© Roland-Garros. Алена Остапенко
Латвийская теннисистка Алена Остапенко снова неудачно выступила на Открытом чемпионате Франции. В поединке первого круга бывшая пятая ракетка мира уступила Виктории Азаренко из Беларуси.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Алена Остапенко (Латвия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 4:6, 6:7(4)
 
Отметим, что Остапенко пятый раз стартовала на соревнованиях в Париже и четвертый раз проиграла в первом же матче (в 2015 году это была квалификация). В прошлом году в первом раунде ее выбила Катерина Козлова.
 
Любопытно, в 2017 году Алена выиграла все семь матчей основной сетки и довольно неожиданно стала победительницей турнира.
 
Азаренко во втором круге сразится против первой ракетки мира Наоми Осаки, которая в первом круге после баранки в стартовом сете все-таки одолела словачку Анну Каролину Шмидлову. 
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.05.2019 21:53
    0
    Mr.Value, 28.05.2019 21:41
    До сих пор не понимаю как она умудрилась выиграть шлем. Абсолютно средняя теннисистка уровня 50-60 мест рейтинга.
    Несовершенная турнирная система. Иногда случается, и даже не иногда. Компенсируется обилием турниров, случайности не перерастают в закономерность.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 21:41
    0
    До сих пор не понимаю как она умудрилась выиграть шлем. Абсолютно средняя теннисистка уровня 50-60 мест рейтинга.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 21:37
    +1
    И вот это вот чудо природы останется в истории, как победитель одного ТБШ. Кому-то, бывает, везет, кому-то очень везет, а кто-то - Остапенко.
    Ссылка
    Arthur Sir
    Arthur Sir, 28.05.2019 21:28
    0
    Недолго музыка играла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2019 21:19
    0
    Александр Черепанов, 28.05.2019 21:15
    И выиграла Ролан Гаррос 2 года назад...Нет слов...
    І не кажить. Хоча, я тоді одназу подумав, что її просто дико перло. Куражистка. Щось типу Осаки, хоча Осака більш системний гравець
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 28.05.2019 21:15
    +2
    И выиграла Ролан Гаррос 2 года назад...Нет слов...
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 28.05.2019 21:15
    +2
    И выиграла Ролан Гаррос 2 года назад...Нет слов...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2019 21:37
    +1
    И вот это вот чудо природы останется в истории, как победитель одного ТБШ. Кому-то, бывает, везет, кому-то очень везет, а кто-то - Остапенко.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 28.05.2019 21:53
    0
    Mr.Value, 28.05.2019 21:41
    До сих пор не понимаю как она умудрилась выиграть шлем. Абсолютно средняя теннисистка уровня 50-60 мест рейтинга.
    Несовершенная турнирная система. Иногда случается, и даже не иногда. Компенсируется обилием турниров, случайности не перерастают в закономерность.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 28.05.2019 21:41
    0
    До сих пор не понимаю как она умудрилась выиграть шлем. Абсолютно средняя теннисистка уровня 50-60 мест рейтинга.
    Ссылка
    Arthur Sir
    Arthur Sir, 28.05.2019 21:28
    0
    Недолго музыка играла
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.05.2019 21:19
    0
    Александр Черепанов, 28.05.2019 21:15
    И выиграла Ролан Гаррос 2 года назад...Нет слов...
    І не кажить. Хоча, я тоді одназу подумав, что її просто дико перло. Куражистка. Щось типу Осаки, хоча Осака більш системний гравець
    Ссылка
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