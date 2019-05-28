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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Как ни приеду в Париж – постоянно здесь болею»

Украинская теннисистка – о выступлении на Ролан Гаррос

  • 28.05.2019 18:32
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Как ни приеду в Париж – постоянно здесь болею»
© j48tennis.net. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о разнице между турнирами Большого шлема.
 
- Дебют на Roland Garros отличается по вкусу от Australian Open и US Open?
- Отличается, причем значительно. Для меня Париж не то чтобы совсем стремный, но я его побаиваюсь – как ни приеду, я постоянно здесь болею. Мне хочется наконец приехать сюда, чувствуя себя здоровой. И, конечно, показать результат. Но пока, как видите, не идет. Тем не менее, я рада, что травмы обошли стороной, и впереди еще парный разряд, в котором мы сыграем с Настей Потаповой.
 
- Как ни крути, но ощущения от каждого мэйджора неразрывно связаны с показанными результатами?
- Пожалуй. Каждый «Шлем» абсолютно разный, и нравится мне по-своему. Wimbledon – красивый турнир. Наверное, самый крутой для меня из-за своих традиций. Дресс-код, клубничка... Шампанское я не пью, а вот клубничку обожаю. Словом, общая атмосфера – классная, там уютно. И да, по результатам есть что вспомнить – три года назад я сыграла финал юниорского разряда. Австралия прикольная тем, что я там выиграла свой первый матч на мэйджорах. А такие эмоции оставляют отпечаток навсегда. Плюс провела матч против Серены Уильямс – легенды тенниса.
 
- Вы по-прежнему тренируетесь в бельгийской Академии Жюстин Энен?
- Да, я работала там чуть больше года, и подготовку к Roland Garros провела там. Где буду тренироваться дальше – еще не знаю.
 
- То есть у вас сейчас нет прикрепленной базы?
- Нет, но мой личный тренер – Оливье Женом из Бельгии. Постоянного фитнес-тренера у меня тоже пока нет. К турниру я готовилась со специалистом из Академии. Он – бывший фитнес-коуч Жюстин Энен, которая мне его и порекомендовала. Вместе мы занимались перед и во время US Open, провели предсезонку, но не в качестве персонального наставника.
 
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Источник — XSport

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