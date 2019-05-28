СТАХОВСКИЙ: «Против Симона сыграл достаточно приличный матч»

В первом круге Ролан Гаррос украинский теннисист Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Жилю Симону в трех сетах, однако считает, что провел неплохой матч.

«На грунте против Симона я сыграл достаточно приличный матч. Симон отыграл классно, я пытался его немножко сломать, но он не поддался. Тактика у меня была, когда я начал проигрывать с брейком, то уже было не до ломания, потому что если отпускаешь его в счете, то ему уже легче. Много нюансов было в плане тактики, есть позиции, с которых он не любит играть, его в эти позиции надо ставить. И есть определенные моменты, как надо начинать матч и как надо его продолжать».

«К сожалению, я начал хорошо, и он допускал некоторые ошибки, просто мне не удалось качественно перейти из одной стадии в другую. Во второй фазе, когда надо было изменить немножко картинку, у меня это не получилось сделать».



«Симон такой теннисист, с которым трудно играть. Он не ошибается, он не дает особого ритма, от него вечно мяч летит, который ты не поймешь, каким он будет, короткий или длинный, ты вечно на него натыкаешься. У меня сегодня был не лучший день в офисе, скажем там, возможно, нужно было больше укорачивать, потому что туда он бежал лениво или не бежал вообще», - рассказал Стаховский.