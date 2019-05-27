Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Роджер ФЕДЕРЕР: «Приятно быть темной лошадкой»

Швейцарец – о своем статусе на Ролан Гаррос-2019

  • 27.05.2019 19:57
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Роджер ФЕДЕРЕР: «Приятно быть темной лошадкой»
© twitter.com/InteBNLdItalia

Роджер Федерер признался, что ему нравится то, что Ролан Гаррос-2019 он начал не в статусе топ-фаворита:

«Приятно быть темной лошадкой. Сейчас у меня такие ощущения.

Конечно, на Уимблдоне я, наверное, буду выше в списке фаворитов. И это тоже нормально. Я доволен своим положением. Но много лет было так, что если я проигрываю, это разочарование, и я должен объясняться на пресс-конференции. Люди не понимают, почему я проиграл.

А сейчас мне кажется, что проиграй я в первом круге или в финале, люди скажут: да, этого можно было ожидать. Мне нравится такой подход. Это помогает спокойнее проводить важные розыгрыши, спокойнее ходить по стадиону, на пресс-конференции. Это не показуха, это правда.

Я на самом деле не знаю, как далеко могу пройти на этом турнире».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Metro

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности