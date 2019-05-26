Элина СВИТОЛИНА: «Винус временами может играть невероятно»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу против Винус Уильямс (6:3, 6:3) в Украинская теннисисткапрокомментировала свою победу против Винус Уильямс (6:3, 6:3) в стартовом матче Ролан Гаррос 2019



«Я не задумывалась особо о том, что у меня была неудачная серия матчей (4 поражения подряд). Мне кажется, что все матчи, которые я провела, кроме поединка в Мадриде, были упорными. Я нисколько не потеряла уверенность в себе, этот настрой помог мне сегодня провести под давлением хороший матч, это был довольно трудный матч. Винус временами может играть невероятно, поэтому это нужно было принимать и двигаться дальше. Я была сразу настроена на борьбу и это помогло пройти через этот матч.

Стану ли я играть в 38 лет, как Винус? Нет, однозначно, нет. Нужно много воли. Невероятно, что у нее все еще есть мотивация. Даже во время сегодняшнего матча я задумывалась, что не уверена, что в таком возрасте я бы тут играла. Но она – отличный игрок, и каждому может бросить вызов.

Впечатления от нового корта? Здесь приятно играть. Этот корт поменьше, чем другие, на которых я играла, сегодня был почти полный стадион и казалось, что французская публика активно болела. Меня это очень мотивировало концентрироваться на каждом розыгрыше. Единственное, что неудобно, это то, что нужно пробираться через толпу. Думаю, охрана делает все, что в их силах, чтобы нам было более комфортно. Здесь у нас есть несколько комнат для ожидания. Сегодня, например, я выиграла, поэтому проходить через толпу зрителей может быть приятно, но если ты проиграл, то это может тебя беспокоить. Сам по себе корт прекрасен.

Если говорить о втором раунде, то Катерину Козлову я знаю давно. Я не сильно много видела, как она играет в последнее время, посмотрим, как сложится. Я просто стараюсь не задумываться слишком о своих соперниках по ту сторону сетки. Для меня важно, чтобы я была готова, хорошо чувствовала себя на корте, чтобы хорошо двигалась, была свежа психологически, это для меня имеет значение».

