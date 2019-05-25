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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь, что через год снова сыграю в Страсбурге»

Украинка прокомментировала свой успех

  • 25.05.2019 19:34
  • 1181 просмотр
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь, что через год снова сыграю в Страсбурге»
© twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в напряженном финале турнира в Страсбурге в трех сетах оказалась сильнее Каролин Гарсии.

«Очень сложно произносить речь, так как матч был очень эмоциональным. Даже не знаю, что сказать. Хочу поздравить свою соперницу, было здорово играть против нее в финале здесь, в Страсбурге. Думаю, болельщики классно нас поддерживали. И ты знаешь, что мы с тобой в будущем еще много раз сыграем. Спасибо за этот матч».

«Кроме того, благодарю организаторов турнира. Я была здесь 2 года назад, и тогда проиграла в квалификации. Спасибо тем, кто организовывает этот турнир. Надеюсь, в следующем году снова здесь сыграть. Определенно сыграю».

«Еще хочу извиниться перед судьями и боллбоями. Иногда на корте мы выходим из себя. Иногда мы слишком эмоциональные», - отметила Ястремская.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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