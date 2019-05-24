Ролан Гаррос. Свитолина и Козлова сыграют первые матчи 26 мая

22:24 — common_sense

ты главное не ной и не напрягай общественность своим скептицизмом. а то запарил уже реально. если...

22:23 — Слава Чебан

кто смотрит, кто там из наших впоряде?

22:23 — fedd1979

Перший тайм засвідчив одне: клас американців однозначно вищий. А ми маємо, як кажуть, те, що маєм...

22:23 — bassofon

У Деркина, судя по фамилии, наверняка есть русские корни. Заметный игрок

22:23 — «УАФ – М а ф і я!»

Жду лучшей игры от сборной Украины во втором тайме...

22:23 — TimurKhAI

Нет, это как раз сам Джулай и комментирует.

22:22 — common_sense

это малолетки. тут другие фавориты. серебряный призер прошлого чемпионата вообще венесуэла(!!!!)....

22:20 — «УАФ – М а ф і я!»

А чё они вторым номером играют с командой уровня США? Они что, самоубийцы, хотят проиграть? Это ч...

22:20 — Виталий Грин

сцуко... ниче, наши еще раздуплятцо и наколотят пиндосам. хотя бы один, но будет наш.