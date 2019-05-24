Ролан Гаррос. Свитолина и Козлова сыграют первые матчи 26 мая

Украинские теннисистки Элина Свитолина (№9 WTA) и Катерина Козлова (№66 WTA) стартуют на Открытом чемпионате Франции по теннису в воскресенье, 26 мая.
Свитолина начнет матчем против легендарной Винус Уильямс (№52 WTA). Поединок с участием первой ракетки Украины состоится третьим запуском на корте имени Симоны Матьё после матча ATP Чеккинато - Маю. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Козлова стартует против американки Бернарды Перы (№83 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится третьим запуском на корте №6 после матча ATP Жизири - Отте. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Также напомним, что в основной сетке из украинок сыграют Даяна Ястремская и Леся Цуренко. В мужском турнире от Украины в статусе «лаки-лузера» сыграет Сергей Стаховский.
Источник — Roland Garros
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