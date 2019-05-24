СТАХОВСКИЙ: «Оклемаюсь от травмы и буду готовиться к Симону»

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в квалификации к Ролан Гаррос, однако в качестве «лаки-лузера» все же попал в основную сетку, где сыграет против Жиля Симона.

«Я был на жеребьевке: в мешок забросили пять фишек, я был вторым. В итоге меня вытащили третьим. С Жилем Симоном я играю в понедельник или во вторник. Сейчас оклемаемся немножко от микро-травмы и будем готовиться».

«После матча с Владимиром Игнатиком почувствовал дискомфорт, но сейчас работаем над восстановлением», - рассказал Стаховский.

Ранее украинец проиграл Симону во всех 5 очных встречах.