СТАХОВСКИЙ: «Оклемаюсь от травмы и буду готовиться к Симону»

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в квалификации к Ролан Гаррос, однако в качестве «лаки-лузера» все же попал в основную сетку, где сыграет против Жиля Симона.
«Я был на жеребьевке: в мешок забросили пять фишек, я был вторым. В итоге меня вытащили третьим. С Жилем Симоном я играю в понедельник или во вторник. Сейчас оклемаемся немножко от микро-травмы и будем готовиться».
«После матча с Владимиром Игнатиком почувствовал дискомфорт, но сейчас работаем над восстановлением», - рассказал Стаховский.
Ранее украинец проиграл Симону во всех 5 очных встречах.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.