Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не ожидала, что выйду в финал»

Украинка успешно выступает на турнире в Страсбурге

  • 24.05.2019 18:12
  • 862 просмотра
  • 0 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не ожидала, что выйду в финал»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Арину Соболенко и пробилась в финал турнира в Страсбурге.

«Хорошо, что мне удалось пробиться в финал в матче против сильной соперницы. Честно говоря, я не ожидала от себя выхода в финал, так как в последнее время мне было непросто».

«Было сложно, но постепенно я обрела уверенность в своих силах и шаг за шагом воплощала свой план в реальность. Готова показать себя в финале», - отметила Ястремская.

В финале украинка сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности