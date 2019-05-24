Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не ожидала, что выйду в финал»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Арину Соболенко и пробилась в финал турнира в Страсбурге.

«Хорошо, что мне удалось пробиться в финал в матче против сильной соперницы. Честно говоря, я не ожидала от себя выхода в финал, так как в последнее время мне было непросто».

«Было сложно, но постепенно я обрела уверенность в своих силах и шаг за шагом воплощала свой план в реальность. Готова показать себя в финале», - отметила Ястремская.

В финале украинка сыграет с Каролин Гарсией или Хлоей Паке.