Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Ролан Гаррос-2019. Причиной такого решения является болезнь.
Снятие Кирьоса повышает шансы Сергея Стаховского на попадание в основную сетку в качестве лаки-лузера. Теперь пять проигравших в финале квалификации претендуют на три места в основной сетке.
Вчера Стаховский в финале квалификации уступил Алексею Ватутину.
Источник — Twitter
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