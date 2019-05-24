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Кирьос снялся с Ролан Гаррос

Причиной такого решения является болезнь

  • 24.05.2019 16:38
  • 409 просмотров
  • 3 комментария
Кирьос снялся с Ролан Гаррос
© АТР. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Ролан Гаррос-2019. Причиной такого решения является болезнь.

Снятие Кирьоса повышает шансы Сергея Стаховского на попадание в основную сетку в качестве лаки-лузера. Теперь пять проигравших в финале квалификации претендуют на три места в основной сетке.

Вчера Стаховский в финале квалификации уступил Алексею Ватутину.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.05.2019 17:14
    0
    Ага, невралгия или бешенство)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 17:03
    0
    Неужели нашли-таки доктора болезнь головы?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 16:45
    0
    Віршик зараховано))
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.05.2019 17:14
    0
    Ага, невралгия или бешенство)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2019 17:03
    0
    Неужели нашли-таки доктора болезнь головы?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.05.2019 16:45
    0
    Віршик зараховано))
    Ссылка
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